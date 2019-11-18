مانشستر يونايتد يتطلع لإبرام صفقتين ثقيلتين في يناير

أفادت تقارير بريطانية، أن المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد إد ودوارد، بصدد إبرام صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، لحل معضلة النقص العددي الحاد في مقدمة الفريق منذ رحيل روميلو لوكاكو.

وقال موقع "جول"، أن يونايتد قد يصرف النظر عن فكرة ضم ديكلان رايس وماريو ماندجوكيتش في سبيل استقطاب صفقات رنانة للمستقبل، والإشارة إلى اليافع البريطاني جايدون سانشو والمتألق إيرلينغ براوت هالاند.

ومنذ فترة ليست قصيرة، وأغلب وسائل الإعلام البريطانية تربط مستقبل جناح بوروسيا دورتموند بالشياطين الحمر، بعد الطفرة الهائلة في مستواه آخر موسمين، والتي ساعدته على تثبيت أقدامه مع منتخب إنجلترا.

وما سيجعل يونايتد يسرع مفاوضات إعادة صاحب الـ 19 عاماً ظهور ملامح تدهور علاقته بمدربه لوسيان فافر، خاصة بعد خلاف حول تأخر سانشو في العودة من العطلة الدولية الشهر الماضي، تبعه استبداله في وقت مبكر ليلة السقوط المدوي أمام بايرن ميونيخ برباعية نظيفة.

وكان من المفترض أن يكثف مانشستر يونايتد مفاوضاته مع أسود فيستيفال مع نهاية الموسم، لتأمين الصفقة مع بداية الصيف، إلا أن عدم استقرار سانشو مع دورتموند في الآونة الأخيرة، لفت انتباه ودوارد، لبدء المفاوضات في أسرع وقت ممكن.

ولا توجد عقبة من شأنها أن تعيق يونايتد من إبرام صفقتي سانشو وهالاند، لا سيما بعد الإعلان عن الرصيد الفائض للنادي، والذي بلغ حوالي 140 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 181 مليون دولار)، ما يعني أن الإدارة لن تكون مجبرة على بيع أي لاعب لحسم الصفقتين.

وحال تعثرت مفاوضات ضم سانشو في الشتاء، فسوف يستكمل إد وودوارد مفاوضاته مع النادي الألماني واللاعب الشاب، لكن هذا سيتوقف على موقف النادي من المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، لرغبة الجناح الشاب في الانتقال لفريقٍ يشارك باستمرار في البطولة.

ولن يتراجع يونايتد عن فكرة ضم هالاند من ريد بول سالزبورغ لحاجة المدرب أولي غونار سولشاير الماسة لخدمات مهاجم إلى جانب ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال، وذلك على حساب ماندجوكيتش، الذي كان مرشحاً فوق العادة للقدوم.