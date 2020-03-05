مانشستر يونايتد الأقرب لضم جايدون سانشو

كشف تقرير بريطاني أن مانشستر يونايتد يستعد لإبرام الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال فترة التعاقدات الصيفية.

واستناداً إلى ما كشف عنه التقرير فإن يونايتد يضع عينيه على ضم الدولي الإنجليزي جايدون سانشو، نجم بوروسيا دورتموند، المطلوب أيضاً من قبل ليفربول وتشيلسي، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "تيليغراف" البريطانية، أن فريق “الشياطين الحمر” ينوي تقديم عرض رسمي لضم سانشو ليصبح الصفقة الأغلى في تاريخ البريميير ليغ.

وذكرت تقارير سابقة أن دورتموند لن يترك سانشو بأقل من 100 مليون جنيه استرليني.

ويعتبر بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد، صاحب أعلى قيمة انتقال في تاريخ الدوري الإنجليزي، عندما انتقل من يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه عام 2016.

وأشارت التقارير إلى أنه من المتوقع أن يتقاضى سانشو راتباً أسبوعيا يصل إلى 200 ألف جنيه بحال توصل يونايتد ودورتموند إلى اتفاق على ضمه.

ويتمسك مدرب يونايتد أولي غونار سولشاير بضم سانشو في ظل سعيه إلى بناء تشكيلة قوية تعيد أمجاد الشياطين الحمر.

وكان النرويجي قد أكد في وقت سابق أن الفريق ينتظر فترة التعاقدات الصفية القادمة من أجل بناء أسس صلبة عن طريق جلب لاعبين موهوبين.

وتزايدت الانتقادات الموجهة إلى سولشاير في الفترة الأخيرة على خلفية الوضعية التي يمر بها يونايتد وتراجع نتائجه مقارنة بما كان عليه فريق الأحلام في السنوات الماضية رغم الصحوة منذ التعاقد مع برونو فيرنانديش.

وكان النرويجي أشار في وقت سابق إلى الانتقادات التي طالت تعاقدات الفريق هذا الموسم، مؤكدا أن ما قيل هو “بمثابة إهانة للمسؤولين الوكلاء ولنا أيضا كمحترفين. أنا والمدرب المساعد ميك فيلان، والطاقم التدريبي. نتخذ القرارات تجاه اللاعبين الذين نريد التعاقد معهم ومن منهم متوافر ومن ثم تبدأ المفاوضات”.