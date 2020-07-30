جميع الأطراف واثقة من انتقال سانشو لمانشستر يونايتد

أكدت شبكة “سكاي سبورتس” عن ثقة مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند، وجايدون سانشو نفسه بشأن إتمام صفقة انتقال اللاعب إلى الشياطين الحمر.

وارتبط اسم الشاب المميز باللعب في يونايتد ابتداءً من الموسم المقبل، حيث يعد أهم أهداف يونايتد هذا الصيف.

وبالرغم من تجميد المفاوضات بين الطرفين وفقاً لتقارير بريطانية في الآونة الأخيرة، إلا أن سكاي سبورتس أكدت عودة المفاوضات من جديد.

وأشارت الشبكة إلى أن المحادثات بين يونايتد ودورتموند مستمرة بشأن التعاقد مع سانشو، حيث أن الجميع واثق من مسألة حسم الصفقة لصالح الشياطين الحمر في القريب العاجل.

وأضافت الشبكة أن البنود الشخصية للشاب الإنجليزي مع يونايتد ليست هي المشكلة، بل تكمن في سعر اللاعب نفسه.

وأوضحت الشبكة أن دورتموند ما زال متمسكاً بالمبلغ الذي طلبه في البداية، وهو 120 مليون يورو، أو بمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو.

وذكرت “سكاي سبورتس” أن إدارة دورتموند ترغب في حسم مصير سانشو قبل عودة الفريق للتدريبات من جديد في 10 من أغسطس القادم.

يذكر أن عقد سانشو سينتهي مع دورتموند صيف عام 2022.