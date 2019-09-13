مانشستر يونايتد دون بوغبا ومارسيال أمام ليستر سيتي

أكد أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عدم تعافي بول بوغبا من الإصابة وغيابه عن مواجهة ليستر سيتي ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض الدولي الفرنسي لإصابة أبعدته عن المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي.

وقال سولشاير في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لن يشارك بوغبا في اللقاء بسبب الإصابة، إلا إن حدثت معجزة وتعافى الليلة. إنه غير حاهز بنسبة 100% ولا يمكن المخاطرة به.

"لم يتعاف (أنتوني) مارسيال بعد من الإصابة، أتمنى أن يكون جاهزاً مع بوغبا في لقاء ويست هام".

وحول باقي المصابين أشار مدرب الشياطين الحمر إلى أنه لا يعرف من سيكون متاحاً غداً، علماً بأن آرون بيساكا قد يعود.

واختتم: "مواجهة ليستر سيتي صعبة دائماً، إنه فريق قوي يرغب في المنافسة على مركز مؤهل لدوري الأبطال ولديه لاعبون على أعلى مستوى ومدرب يتمتع بخبرات كبيرة مثل بريندان رودجرز".

يذكر أن مانشستر يونايتد لم يحقق سوى انتصار وحيد وخسر مرة وتعادل مرتين.