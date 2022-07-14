مانشستر يونايتد على أعتاب حسم صفقة دي يونغ

بات مانشستر يونايتد على أعتاب حسم صفقة النجم الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ من برشلونة بعدما بدا أن اللاعب يرفض الرحيل عن ملعب كامب ناو.

ووافق النادي الإنجليزي على دفع 71 مليون جنيه استرليني من أجل حسم الصفقة التي سعى المدير الفني الجديد إيريك تين هاغ لإتمامها منذ وصوله.

وسيدفع يونايتد 63 مليون جنيه مقدماً على أن يستكمل بقية المبلغ على شكل إضافات.

وعقدت مسألة الأجور التي تأخر البارسا في دفعها لصاحب الـ 25 عاماً بسبب ظروف النادي الاقتصادية الصعبة من إحراز تقدم يذكر في المفاوضات خلال الأيام الماضية.

لكن الهولندي الآخر تين هاغ حرص على إتمام الصفقة بعدما اقترب يونايتد أيضاً من جلب الدنماركي كريستيان إريكسن.

ويتبقى أمام النادي الإنجليزي العملاق الاتفاق على البنود الشخصية مع دي ليخت من أجل حسم الانتقال، وأشار موقع "جول" العالمي أن المشاورات قد تسير بسرعة.