مانشستر يونايتد على أعتاب ضم سانشو

قطع مانشستر يونايتد خطوة كبيرة للتعاقد مع جايدون سانشو جناح بوروسيا دورتموند خلال سوق الانتقالات الصيفي.

وكتب فابريتسيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين فى أوروبا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يعرف مانشستر يونايتد منذ أبريل أن بوروسيا دورتموند يريد 95 مليون يورو للتخلي عن سانشو».

وأضاف: «المفاوضات لا تزال جارية، لكن تم الاتفاق على الشروط الشخصية لعقد اللاعب الذي سيمتد حتى عام 2026، بالإضافة إلى الرسوم الخاصة بالوكلاء، والمفاوضات جارية حالياً على شروط الدفع والإضافات، وكيفية رفع قيمة المبلغ الإجمالي للصفقة إلى 95 مليون يورو».

وتابع رومانو: «المفاوضات لا تزال طويلة جداً، لكن جميع الأشخاص المشاركين فيها الآن واثقون أن الصفقة ستحسم، إلا أن هناك حذراً بسبب ما حدث في المحادثات العام الماضي».

يونايتد واثق من ضم سانشو

وأفادت تقارير إعلامية مؤخراً بثقة مانشستر يونايتد في الحصول على توقيع سانشو صاحب الـ 21 عاماً، حيث أبدى بوروسيا دورتموند مرونة في تخفيض المبلغ المطلوب، مقارنة بالعام الماضي.

وانضم الدولي الإنجليزي إلى أسود فيستيفال قبل 4 أعوام قادماً من مانشستر سيتي مقابل 8 ملايين جنيه استرليني فقط، لينجح في تسجيل 50 هدفاً وصنع 64 هدف آخر خلال 137 مباراة مع الفريق الألماني.