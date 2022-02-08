مانشستر يونايتد في مفاوضات متقدمة مع عثمان ديمبيلي

يجري مانشستر يونايتد مفاوضات أولية من أجل استقدام المهاجم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة بحلول الصيف القادم.

وينتهي عقد الهداف البالغ من العمر 24 عاماً مع البارسا بعد نهاية الموسم الجاري، وقد سعى النادي للتخلص منه الشهر المنصرم، إلا أن اللاعب فضل البقاء في كامب ناو.

وتواصل يونايتد مع موسى سيسوكو وكيل أعمال النجم الفرنسي من أجل التوقيع على اتفاق مبدئي قبل تدخل أندية أخرى مهتمة بنجم منتخب فرنسا.

وتتسابق أندية نيوكاسل ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وتشيلسي للظفر بخدمات ديمبيلي بالإضافة إلى مانشستر يونايتد.

وفشل اللاعب في فرض نفسه منذ انتقاله إلى برشلونة عام 2017 في صفقة ضخمة كلفت خزائن البلاوغرانا 105 ملايين يورو.