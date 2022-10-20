"مانشستر يونايتد لا يحتاج لتعاقدات جديدة"

شدد جون ميرتو مدير مانشستر يونايتد الرياضي على أن النادي لن يبرم أي صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوي في شهر يناير القادم.

وأنفق النادي الإنجليزي ما مجموعه 227 مليون جنيه استرليني خلال الصيف الماضي لتدعيم تشكيلة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ.

وشدد ميرتو أن الإدارة لن تضيف أي لاعبين جدد على المتواجدين حالياً في صفوف الفريق.

ماذا قالت إدارة مانشستر يونايتد عن سوق الانتقالات؟

كشف المدير الرياضي في تصريحات نقلتها صحيفة "تيليغراف" البريطانية: "قلنا في السابق أن إعادة تشكيل الفريق يحتاج لأكثر من نافذة انتقالات واحدة، نعمل مع المدرب تين هاغ على خطوتنا التالية والتركيز منصب على فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

"من المهم أن يكون الاستثمار مستداماً، أي أن ما ننفقه على اللاعبين يجب أن يعود علينا بعائدات مناسبة على المدى البعيد."