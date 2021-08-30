مانشستر يونايتد لا يمانع بقاء لينغارد

أكدت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر يونايتد لا يمانع بقاء لاعب الوسط المهاجم جيسي لينغارد في صفوفه هذا الموسم.

وستكون الفرصة مواتية أمام النجم البالغ من العمر 28 عاماً لإثبات أحقيته في التواجد مع الشياطين الحمر ومحاولة فرض نفسه ضمن تشكيلة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير.

لينغارد لن يعود إلى ويست هام

وقضى اللاعب فترة إعارة ناجحة للغاية مع ويست هام يونايتد منتصف الموسم الماضي، حينما غادر مانشستر بحثاً عن فرصاً أكبر للعب.

وارتبط اسم الدولي الإنجليزي بالعودة إلى الهامرز هذا الصيف، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق يرضي الأطراف المعنية.

وباتت إدارة مانشستر يونايتد راضية الآن ببقاء اللاعب مع اقتراب نافذة الانتقالات الصيفية على الإغلاق ليلة الثلاثاء.