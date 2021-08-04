مانشستر يونايتد لا يمانع خسارة بوغبا مجاناً

تبدو إدارة مانشستر يونايتد مستعدة للإبقاء على نجم الفريق بول بوغبا حتى نهاية عقده بحال عدم موافقته على التجديد.

ويدخل لاعب الوسط الفرنسي موسمه الأخير مع الشياطين الحمر، وسيكون بإمكانه الرحيل مجاناً عقب انتهاء عقد صيف العام القادم إذا لم يوقع على اتفاق جديد.

يونايتد يدرك أنه قد يفقد بوغبا بدون مقابل

وكشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن يونايتد لا يمانع رحيل نجمه هذا الصيف، إلا أنه لن يوافق على أن يتم ذلك مقابل أقل من 75 مليون يورو.

وبحال عدم وصول عرض بهذه القيمة، سيستمر بوغبا في صفوف الفريق الإنجليزي لحين انتهاء عقده ويمكنه حينها المغادرة لوجهة جديدة دون مقابل.

من جانبها، تؤمن إدارة باريس سان جيرمان الساعية لضم نجم خط الوسط أن يونايتد يماطل وأن إدارته ستوافق على بيع اللاعب قبل إغلاق نافذة الانتقالات نهاية الشهر الجاري.