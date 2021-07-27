مانشستر يونايتد مستعد لبيع 8 لاعبين

قالت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية أن مانشستر يونايتد مستعد لبيع ثمانية من لاعبيه خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

واللاعبون المرشحون للرحيل هم أنتوني مارسيال ودانييل جيمس وجيسي لينغارد وبراندون ويليامز وديوغو دالوت وأليكس تيليش وفيل جونز وأندرياس بيريرا.

وإذا ما تمت التضحية بجميع المذكورين أعلاه، قد يواجه الشياطين الحمر مشاكل كبيرة بحال إصابة النجوم الأساسية في الفريق.

في المقابل، سيتم استثمار أي مبلغ قادم من صفقات بيع هؤلاء اللاعبين لاستقطاب نجوم جدد قادرين على إحداث الفارق.

وتعاقد النادي مع جايدون سانشو من بوروسيا دورتموند مؤخراً، وبات على أعتاب الإعلان عن إتمام صفقة رافاييل فاران من ريال مدريد.

يذكر أن مانشستر يونايتد فشل في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2013.