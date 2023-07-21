مانشستر يونايتد مطالب بدفع 100 مليون جنيه لضم مهاجم أتالانتا

طالب جيان ببيرو غاسبيريني مدرب أتالانتا الإيطالي إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي بدفع 100 مليون يورو نظير التخلي عن المهاجم الدنماركي الشاب راسموس هويلوند.

ويعتبر اللاعب الصاعد أحد أبرز أهداف الشياطين الحمر لتدعيم خطه الأمامي هذا الصيف، لكن مطالب النادي الإيطالي ستعقد من مهمة نظيره الإنجليزي.

وقال غاسبيريني لوسائل الإعلام وفقاً لموقع "ترايبل فوتبول" لدى سؤاله عن مصير نجم فريقه الشاب: "لا أعلم، بصدق لا أعلم، يصعب التنبؤ بسوق الانتقالات.

"أتمنى أن يحصل أتالانتا على 100 مليون يورو في هذه الصفقة، هويلوند لاعب شاب وضمن أفضل الشبان في العالم، إن لم يكن أفضلهم."

يذكر أن عقد صاحب الـ 20 عاماً مع أتالانتا ساري المفعول حتى يونيو من عام 2027.