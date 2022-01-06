مانشستر يونايتد يخشى رحيل 17 لاعباً

قالت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن 17 لاعباً من مانشستر يونايتد غير سعيدين بالوضع الحالي وباتوا يفكرون بالرحيل عن النادي في أقرب فرصة ممكنة.

ويبدو رحيل بول بوغبا وأنتوني مارسيال وجيسي لينغارد وخوان ماتا ودوني فان دي بيك وفيل جونز وديوغو دالوت وإيريك بايلي ودين هندرسون متوقعاً خلال الأشهر القادمة سواء على سبيل الإعارة أو بيع نهائي.

وشكل قدوم الألماني رالف رانغنيك نقطة تحول جديدة في النادي بعدما اجتمع بعدة لاعبين وأعلمهم بأدوارهم خلال الفترة القادمة.

كما أن التكتيكات التي انتهجها المدير الفني الألماني وتفضيله طريقة 4-2-2-2 أدت إلى استياء بعض اللاعبين لتغيير مراكزهم والمتطلبات المناطة إليهم.

وستكشف الأسابيع القادمة ما إذا كان مانشستر يونايتد سيتخلى عن بعض من لاعبيه أم لا.