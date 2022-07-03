مانشستر يونايتد وآرسنال يستعلمان عن ديبالا

تواصل مانشستر يونايتد وآرسنال مع ممثلي النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا الذي انتهى عقده مطلع الشهر الحالي مع يوفنتوس.

وأكد موقع "إف سي إنتر نيوز" أن العملاقين الإنجليزيين استعلما عن وضعية المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً وإمكانية نقله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم القادم.

وامتنع يوفنتوس عن تمديد عقد الهداف الأرجنتيني في اللحظات الأخيرة بعدما اتفق الطرفان على بنود الصفقة.

وشعر ديبالا بالخيانة من تصرف النادي الذي خدمه منذ عام 2015 وبات يريد الانتقال إلى غريمه الأزلي إنتر ميلان رداً على ما حصل.

لكن النيراتزوري لم يتحرك بالشكل الكافي لضمان توقيع المهاجم حتى الآن ليفسح المجال أمام أندية أخرى ترغب بضمه.

فعلاوة على أي سي ميلان، دخل يونايتد وآرسنال على الخط على أمل التوصل لاتفاق مع اللاعب ينقله إلى مانشستر أو لندن خلال الفترة القادمة.

يذكر أن ديبالا خاض ما مجموعه 293 مباراة مع يوفي في جميع المسابقات سجل فيها 115 هدفاً وصنع 48 هدف آخر.