مانشستر يونايتد وآرسنال يقدمان عروضاً لشراء آراوخو

قدم مانشستر يونايتد وآرسنال عروضاً رسمياً للتعاقد مع النجم الدولي الأوروغوياني رونالد آراوخو مدافع برشلونة، وفقاً للصحفي جيرارد مورينو.

ويقترب اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً من الموسم الأخير في عقده مع البارسا، ولم يفاتحه النادي الكتالوني بخصوص أي تمديد مستقبلي حتى الآن.

وتصل قيمة الأوروغوياني حالياً وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي إلى 35 مليون يورو.

وخاض آراوخو 70 مباراة مع برشلونة حتى الآن سجل خلالها 5 أهداف كما صنع هدف وحيداً آخر.

وبات نجم خط الدفاع حجراً أساسياً في تشكيلة الفريق الكتالوني تحت إشراف المدير الفني الحالي تشافي هيرنانديز، وسيكون الاستغناء عنه أمراً مستبعداً على الأغلب، إلا إذا وصل النادي عرض لا يقاوم بقيمة ضخمة.