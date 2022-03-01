مانشستر يونايتد وآرسنال ينضمان للمهتمين بخدمات فابيان رويز

دخل مانشستر يونايتد وجاره آرسنال لائحة الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الدولي الإسباني فابيان رويز لاعب خط وسط نابولي، وفقاً لموقع "توتو ميركاتو" الإيطالي.

ويقدم البالغ من العمر 25 عاماً مستويات مميزة رفقة فريق الجنوب الإيطالي وقد سجل له عدة أهداف مهمة هذا الموسم كان آخرها هدف الانتصار الثمين في شباك لاتسيو يوم الأحد الماضي والذي منح البارتينوبي صدارة الدوري المحلي بالتساوي مع الغريم أي سي ميلان.

ويمتد عقد رويز مع نابولي حتى صيف عام 2023 ويبدو أنه سيكون موضع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الضخمة خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

وعلاوة على يونايتد وآرسنال، ارتبط اسم لاعب ريال بيتيس السابق بريال مدريد وبرشلونة.

وكشفت مصادر إعلامية خلال الساعات الماضية أن الإسباني يريد العودة إلى بلاده بعد انتهاء الموسم ويفضل ارتداء قميص الفريق الملكي.