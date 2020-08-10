مانشستر يونايتد وإنتر ميلان مرشحان للتأهل

ستكون أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر الإيطالي وإشبيلية الإسباني ضمن خمسة فرق من الأبطال السابقين ستسافر إلى ألمانيا من أجل خوض غمار ربع نهائي الدوري الأوروبي اعتباراً من اليوم الاثنين، بنظام الإقصاء من مباراة واحدة حيث ستستكمل البطولة على هذا النحو بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقام اليوم مباراتان تضمان مانشستر يونايتد وانتر أبرز المرشحين للفوز باللقب، حيث يلتقي الاول مع كوبنهاغن الدنماركي في كولن والثاني مع باير ليفركوزن الألماني في دوسلدورف.

وعاودت المسابقة نشاطها الأسبوع الماضي بعد توقف دام قرابة خمسة أشهر بسبب جائحة «كوفيد-19» حيث اقيم إياب ثمن النهائي في ملاعب الاندية الخاصة بها باستثناء المواجهتين الإيطالية-الإسبانية بين انتر وخيتافي من جهة وروما وإشبيلية من جهة أخرى وذلك لأن الدولتين كانا الأكثر تضرراً من الجائحة في القارة مما أدى الى إغلاق الحدود بينهما وبالتالي تعذّر سفر الفرق وخوض لقاءي الذهاب.

وسيخضع اللاعبون والمدربون والعاملون لفحوصات الكشف عن «كوفيد-19» قبل السفر إلى ألمانيا وعشية كل مباراة حتى انتهاء البطولة، وقد نصح يويفا الفرق بالسفر على متن طائرات خاصة وعدم الاحتكاك مع عامة الناس والمكوث في فنادق خاصة حيث سيخضع اللاعبون للعزل بصورة قاسية من أجل تفادي اي انتقال محتمل للعدوى.

لن يجبر لاعبو الاحتياط وأعضاء الجهاز الفني على ارتداء الكمامات على مقاعد البدلاء لكن عليهم الالتزام بالمسافة الآمنة، كما طلب من اللاعبين بأن يتفادوا الاحتكاك خلال عملية الإحماء، وسيتم تعقيم كرات المباراة قبل صافرة البداية وعند استراحة الشوطين.

وسيكون يونايتد، حامل لقب المسابقة عام 2017 تحت إشراف المدرب جوزيه مورينيو حينها، مرشحا للتأهل على حساب كوبنهاغن اليوم نظراً للمستويات التي قدمها بعد استئناف منافسات الدوري الممتاز في يونيو الماضي.

ضمن فريق «الشياطين الحمر» مقعداً في ربع النهائي بفوزه السهل على لاسك النمساوي 7-1 في مجموع المبارتين (5-0 و2-1)، فيما عوض كوبنهاغن تأخر 0-1 ذهاباً أمام باشاكشهير التركي إلى فوز بثلاثية نظيفة.

ورغم أن يونايتد خرج من نصف نهائي كأس إنجلترا أمام تشيلسي، إلا أنه يقدم مستويات عالية منذ وصول برونو فيرنانديش من سبورتينغ لشبونة في يناير ولم يخسر في مبارياته الأربع عشرة الأخيرة في البريميير ليغ بما فيها تسع بعد الاستئناف، مما مكنه من احتلال المركز الثالث على حساب تشيلسي وليستر سيتي.

وسيعتمد يونايتد على قوته الهجومية المتمثلة بفيرنانديش وأنتوني مارسيال وبول بوغبا والمهاجمين ماركوس راشفورد ومايسون غرينوود.

وفي حال بلغ يونايتد نصف النهائي، سيلتقي بالفائز من مواجهة إشبيلية حامل اللقب في خمس مناسبات (رقم قياسي) بينها ثلاث مرات توالياً بين عامي 2014 و2016، وولفرهامبتون الإنجليزي الذي بلغ ربع النهائي من مسابقة قارية للمرة الأولى منذ عام 1972 والذي عوقب الجمعة الماضي من قبل يويفا لمخالفته اللعب المالي النظيف.

وفي المباراة الثانية اليوم، يلتقي إنتر وصيف بطل إيطاليا مع باير ليفركوزن في مباراة قوية بين بطلين سابقين.

وتغلب إنتر الفائز باللقب ثلاث مرات آخرها عام 1998 بنتيجة 2-0 على خيتافي في المباراة التي جمعتهما في غيلسنكيرشن الأربعاء الماضي، فيما تفوق ليفركوزن حامل لقب نسخة العام 1988 على رينجرز الاسكتلندي.

وكان من المقرر أن تستضيف مدينة غدانسك البولندية نهائي هذا العام في مايو الماضي قبل جائحة كورونا، لتصبح مستضيفة نهائي العام المقبل.