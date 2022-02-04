مانشستر يونايتد وبايرن وبرشلونة يتزاحمون لضم دي ليخت

انضم مانشستر يونايتد لركب الأندية المهتمة بالمدافع الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت نجم يوفنتوس وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي.

ويسعى الشياطين الحمر لإضافة عناصر مميزة في خطه الخلفي علماً بأن أي تعاقد جديد سيواجه منافسة محتدمة على المراكز الأساسية مع هاري ماغواير. الفرنسي رافاييل فاران.

بدوره، يستعد بايرن ميونيخ لرحيل نيكلاس سوله ويطمح لتعويضه بمدافع شاب، ويعد دي ليخت خير بديل.

أما برشلونة، فارتبط اسمه بالكثير من اللاعبين خلال الفترة الماضية رغم الضائقة المالية التي يعاني منها، وما زال من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة قادرة على توفير المبلغ المطلوب لاستقطاب لاعب بحجم نجم يوفنتوس.

يذكر أن القيمة السوقية لدي ليخت حالياً تصل إلى 65 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفيرماركت" الشهير.