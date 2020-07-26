مانشستر يونايتد وتشيلسي يتأهلان لدوري الأبطال

أمن مانشستر يونايتد مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد الفوز على مستضيفه ليستر سيتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينغ باور ضمن المرحلة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الأول أتى عبر النجم المتألق برونو فيرنانديش من ركلة جزاء في الدقيقة 71 ثم أحرز البديل جيسي لينغارد الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من خطأ للحارس ياسبر شمايكل، ليرتفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 66 ويظفرون بالمركز الثالث، بينما تجمد رصيد ليستر عند 62 نقطة في المركز الخامس.

وسيرافق تشيلسي مانشستر إلى الأبطال أيضًا، وذلك بعد الفوز الهام على ضيفه ولفرهامبتون بهدفين نظيفين على ملعب ستامفورد بريدج، ليؤمن بذلك المركز الرابع بنفس رصيد يونايتدمع تفوق فريق المدرب أولي غونار سولشاير بفارق الأهداف.

فوز البلوز كان كافياً لمنح توتنهام المركز السادس والتأهل إلى دور مجموعات الدوري الأوروبي مباشرةً رغم التعادل مع كريستال بالاس بهدف لكل منهما، حيث تساوى في النقاط مع ولفرهامبتون بـ 59 لكل منهما مع تفوق فريق المدرب جوزيه مورينيو بفارق الأهداف.

بينما بات يتعين على آرسنال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في النهائي أمام تشيلسي من أجل الصعود إلى الدوري الأوروبي رغم فوزه هذه المرحلة على واتفورد بثلاثية لهدفين، لكنه أنهى الموسم ثامناً برصيد 56 نقطة.