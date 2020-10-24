مانشستر يونايتد وتشيلسي يكتفيان بتعادل سلبي مخيب

تعادل مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي دون أهداف في لقاء المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

في الدقيقة 34، تدخل هاري ماجواير على سيزار آزبيليكويتا داخل منطقة الجزاء ليطالب البلوز الحصول على ركلة جزاء لكن الحكم لم يحتسبها.

وفي الدقيقة 36، كاد ماركوس راشفورد أن يسجل هدفاً من هجمة خطيرة لكن الحارس إدواردو ميندي تصدى للكرة.

وتعرض راشفورد لتدخل في منطقة الجزاء وطالب بمخالفة لكن الحكم لم يحتسبها بعد العودة لتقنية الفيديو.

الشوط الثاني لم يشهد أي تغيرات على مستوى الأداء، لكن بنزول إيدينسون كافاني نشط الجانب الهجومي للشياطين الحمر.

وتألق تياغو سيلفا ومنع الكرة من الوصول لكافاني ليحرمه من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 88.

وكاد راشفود أن يحرز هدف الفوز في الدقيقة 90 من تسديدة قوية لكن ميندي تصدى للكرة بمهارة.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر، كما رفع تشيلسي رصيده بدوره إلى 9 نقاط في المركز السادس.