مانشستر يونايتد وريال مدريد ينافسان يوفنتوس على خيمينيز

يواصل يوفنتوس جهوده لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة، وذلك لتدعيم حظوظه في المنافسة على المسابقات المحلية والأوروبية.

ووفقاً لشبكة "إي إس بي إن"، وضعت إدارة البيانكونيري اسم راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون في قائمته التعاقدية للموسم المقبل، وذلك بعد أدائه القوي في الدوري الإنجليزي.

وذكر التقرير أن يوفي ليس الطرف الوحيد الذي يسعى للحصول على توقيع المهاجم المكسيكي، حيث يرغب مانشستر يونايتد أيضاً في ضمه، فضلاً على ارتباط اسمه بخطوة انتقال محتملة إلى ريال مدريد.

وخاض خيمينيز 88 مباراة في كافة المسابقات لصالح ولفرهامبتون، ونجح في تسجيل 39 هدفاً، كما صنع لزملائه 18 هدفاً.

وسبق لخيمينيز اللعب لعدة أندية في المكسيك وفي أوروبا، حيث مثل ألوان كلوب أميركا، وأتلتيكو مدريد، وبنفيكا.

أما مع منتخب بلاده خاض خيمينيز 82 مباراة، ونجح في تسجيل 23 هدفاً، وشارك في ثلاث مباريات خلال نسخة المونديال الأخير الذي استضافته روسيا.