مانشستر يونايتد وميلان يسارعان للتعاقد مع نافاس

أكدت تقارير إعلامية إسبانية أن مانشستر يونايتد وميلان يسارعان حالياً للظفر بتوقيع الحارس كايلور نافاس.

ويبدو الدولي الكوستاريكي صاحب الـ 34 عاماً على أعتاب الرحيل عن باريس سان جيرمان في ظل تعاقد وصيف بطل فرنسا المتوقع مجاناً مع الشاب جيانلويجي دوناروما خلال الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء العقد الذي يربط الإيطالي بميلان.

تعاقد باريس المتوقع مع دوناروما يدفع نافاس للرحيل

ورد حارس ريال مدريد السابق على هذه التقارير بجملة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقال فيها: "امنح غيابك لأولئك الذين لا يقدرون وجودك"، في انتقاد مباشرة لإدارة باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن يوفنتوس وميلان ومانشستر يونايتد جميعها مهتمة بضم الحارس المخضرم.

يذكر أن عقد نافاس الحالي مع ناديه الفرنسي يمتد حتى صيف عام 2024، ولن يتم التنازل عنه وفقاً للجريدة مقابل أقل من 12 مليون يورو.