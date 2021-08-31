مانشستر يونايتد يؤكد عودة كريستيانو رونالدو

انضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد رسمياً بعقدٍ يمتد لموسمين اثنين مع إمكانية إضافة موسم ثالث.

وأنهى البالغ من العمر 36 عاماً مسيرة مع يوفنتوس امتدت لثلاثة مواسم وانتقل إلى فريق الشياطين الحمر مقابل 20 مليون جنيه استرليني.

وحقق المهاجم لقب الدوري الإيطالي مرتين، إلا أنه فضل الرحيل عن تورينو عقب الإخفاقات المتكررة أوروبياً.

وعبر "صاروخ ماديرا" عن سعادته بالعودة إلى ملعب أولد ترافورد مؤكداً أن يونايتد لطالما حظي بمكانة مميزة في قلبه.

يوفنتوس يودع رونالدو

بدوره، شكر يوفنتوس الهداف المخضرم على ما قدمه خلال الفترة التي قضاها في إيطاليا والتي توج خلالها بخمسة ألقاب على مستوى الفريق.

أما فردياً، حقق رونالدو لقب هداف الدوري الإيطالي، وسجل ما مجموعه 101 هدفاً في 133 مباراة مع يوفي في جميع المسابقات.

ويعد البرتغالي أول لاعب يتوج بلقب هداف بطولات الدوري الإيطالي والإسباني والإنجليزي.