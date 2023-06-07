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مانشستر يونايتد يبدأ البحث عن حارس مرمى جديد

تاريخ النشر: 07 حزيران / يونيو 2023 - 01:07
دافيد دي خيا (Photo by Glyn KIRK / AFP)
دافيد دي خيا (Photo by Glyn KIRK / AFP)

يستعد مانشستر يونايتد بقيادة المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ للتعاقد مع حارس مرمى جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بحسب شبكة "إي إس بي إن".

ومع أن النادي الإنجليزي يعتزم تجديد عقد الإسباني دافيد دي خيا على أن يتقاضى أجوراً مخفضة، إلا أن البحث عن حارس يستطيع حماية عرين الفريق خلال الأعوام المقبلة بات مطلباً لا مفر منه.

وطرحت الشبكة اسمي البرتغالي ديوغو كوشتا حارس بورتو، والإسباني دافيد رايا حارس مرمى برينتفورد.

وسيصبح دي خيا الخيار الثاني في مانشستر يونايتد بحال ضم أي من هذين الحارسين وسيتراجع دوره في الفريق.

يذكر أن دي خيا حافظ على نظافة شباك يونايتد في 190 مباراة من أصل 545 خاضها مع الشياطين الحمر في جميع المسابقات.

كلمات دالة:دافيد دي خيامانشستر يونايتدإيريك تين هاغدافيد رايا

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