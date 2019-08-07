مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضات ضم إيريكسن

أشارت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد دخل مفاوضات من أجل ضم كريستيان إيريكسن صانع ألعاب توتنهام، وأن عرضه الأول بقيمة 50 مليون جنيه استرليني.

ولا يمانع سبيرز في رحيل الدولي الدنماركي، خاصةً وأن عقده يمتد لموسم آخر، وهو ما يعني أنه قد يرحل دون حصول الديوك على أي مقابل مادي.

ووفقاً للتقرير فإن إدارة النادي اللندني ستسعى للحصول على أكبر عائد ممكن من الصفقة، وستحاول الضغط من أجل زيادة قيمة العرض المقدم، خاصةً وأن اللاعب ارتبط اسمه بقوة بالشياطين الحمر خلال الأيام الأخيرة.