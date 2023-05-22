مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضات ضم نيمار

باشر مانشستر يونايتد مفاوضات التعاقد مع النجم الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الاثنين.

ويسعى الشياطين الحمر لاستغلال التقارير التي تشير لرغبة النادي الفرنسي في النخلص من لاعبه البرازيلي خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ومع أن سان جيرمان يريد بيع صاحب الـ 31 عاماً بصورة نهائية بعد انتهاء الموسم الجاري، إلا أن يونايتد يتطلع للحصول على خدمات نجم السيليساو على سبيل الإعارة.

نيمار فشل في إثبات نفسه مع باريس سان جيرمان

ولم ينجح نيمار يوماً في إثبات جدارته علماً بأن الباريسيين تعاقدوا معه في صفقة قياسية عام 2017 من برشلونة بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

خاض البرازيلي مع باريس سان جيرمان 173 مباراة بجميع المنافسات سجل خلالها 118 هدفاً وصنع 77 هدف آخر.

ويرتبط هداف برشلونة السابق بعقدٍ ساري المفعول حتى صيف عام 2025.