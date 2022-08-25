مانشستر يونايتد يبدي اهتماماً بماركو آسينسيو

قال موقع "جول" اليوم الخميس أن مانشستر يونايتد أبدى اهتماماً فعلياً في الساعات الماضية بالإسباني ماركو آسينسيو جناح ريال مدريد.

ويبدو أن النادي الإنجليزي لا يمانع دفع 30 مليون يورو من أجل تحرير النجم الإسباني من عقده الحالي مع بطل أوروبا.

ويواصل يونايتد محاولات تعزيز صفوفه بصفقات جديدة لتسهيل مهمة المدير الفني الجديد إيريك تين هاغ.

هل سنرى آسينسيو بقميص مانشستر يونايتد ؟

يدرك آسينسيو أن دوره في ريال مدريد سيكون ثانوياً على الأغلب في ظل وجود خيارات أكثر إقناعاً بالنسبة للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

لكن الميرينغي متردد في التخلي عن صاحب الـ 26 عاماً مع ذلك نظراً لعدم توفر الوقت الكافي لإيجاد بديل مناسب في سوق الانتقالات الذي سيغلق أبوابه نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن العقد الذي يربط الجناح الإسباني بريال مدريد سيصل نهايته في صيف العام المقبل.