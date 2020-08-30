مانشستر يونايتد يتحرك لخطف تياغو قبل ليفربول

يزاحم مانشستر يونايتد غريمه التقليدي ليفربول على صفقة لاعب وسط بايرن ميونيخ تياغو آلكانتارا، الذي أخبر ناديه برغبته في الرحيل هذا الصيف.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتز رومينيغيه قد صرح سابقاً بأنه يتوقع أن يتلقى النادي عرضاً للتخلي عن اللاعب الإسباني مقابل 27 مليون جنيه استرليني.

ونقلت صحيفة "ذا سن" البريطانية عن الصحفي فريدريك فيلتفيد أن مانشستر يونايتد دخل في سباق ضم اللاعب.

واقترب يونايتد من ضم تياغو البالغ من العمر 29 عاماً، قبل 7 أعوام عندما كان ما يزال في برشلونة، بيد أن صاحب الأصول البرازيلية قرر الانتقال إلى بايرن للعمل مع مدربه السابق بيب غوارديولا.

وفاز تياغو مع بايرن ميونيخ بلقب الدوري الألماني سبعة مواسم متتالية، لكن رومينيغيه صرح بأن اللاعب أخبر إدارة النادي بأنه يريد تجربة مختلفة قبل نهاية مسيرته.

ويرغب مانشستر يونايتد أيضاً، في الحصول على توقيع لاعب وسط أياكس والمنتخب الهولندي دوني فان دي بيك.