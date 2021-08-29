مانشستر يونايتد يتخطى عقبة ولفرهامبتون بهدف غرينوود

فاز مانشستر يونايتد على مستضيفه ولفرهامبتون بهدفٍ دون رد على ملعب مولينيو لحساب المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل مايسون غرينوود هدف انتصار الشياطين الحمر في الدقيقة 81 بتسديدة يمينة من زاوية صعبة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثالث بفارق نقطتين عن توتنهام هوتسبير المتصدر الذي تفوق بدوره بنفس النتيجة على واتفورد في وقت سابق من اليوم الأحد.

أما ولفرهامبتون فتعرض للخسارة الثالثة على التوالي ليبقى رصيده خالياً من النقاط في المركز الثامن عشر.