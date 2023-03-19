مانشستر يونايتد يتخطى فولهام ويتأهل لنصف نهائي كأس الاتحاد

البوابة - تأهل مانشستر يونايتد إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على ضيفه فولهام بنتيجة 3-1 اليوم الأحد على أرضية ملعب أولد ترافورد.

جاءت أهداف الشياطين الحمر عبر كلٍ من برونو فيرنانديش (هدفان في الدقيقتين (75 من ركلة جزاء) و 90، ومارسيل سابيتزر (77).

فيما سجل أليكساندر ميتروفيتش هدف الفريق اللندني الوحيد في الدقيقة 50.

وطرد الحكم اللاعبين ميتروفيتش وويليان من فولهام في الدقيقة 72 ليستفيد فريق المدرب إيريك تين هاغ من النقص العددي في صفوف خصمه ويقلب تأخره إلى انتصار حاسم.

مانشستر يونايتد يكمل عقد المتأهلين لنصف النهائي

وكان مان سيتي قد ضمن التأهل للمربع الذهبي، وانضم إليه غريمه مان يونايتد، إضافة لشيفيلد يونايتد الذي هزم بلاكبيرن روفرز (3-2)، وبرايتون الذي سحق غريمبسي تاون بخماسية نظيفة.