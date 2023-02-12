مانشستر يونايتد يتخطى ليدز ويرتقي للوصافة في الدوري الإنجليزي

تغلب مانشستر يونايتد على مستضيفه ليدز يونايتد بهدفين نظيفين مساء الأحد على أرضية ملعب إيلاند رود لحساب الجولة 23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فريق الشياطين الحمر قد تعادل مع ليدز بنتيجة 2-2 يوم الأربعاء الماضي في مباراة مؤجلة.

جاء هدفا لقاء اليوم عن طريق ماركوس راشفورد وأليخاندرو غارناتشو في الدقيقتين 80 و 85 على الترتيب.

مانشستر يونايتد ينتزع المركز الثاني مؤقتاً من مان سيتي

بهذه النتيجة، رفع مان يونايتد رصيده إلى 46 نقطة ارتقى على إثرها للمركز الثاني على سلم الترتيب العام من 23 لقاء ليتجاوز سيتي مؤقتاً الذي خاض 21 مواجهة بفارق نقطة وحيدة.

فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 19 نقطة في المركز السابع عشر ليستمر صراعه للبقاء في دوري الأضواء كونه يبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن آخر مراكز الهبوط.