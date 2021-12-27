مانشستر يونايتد يتصدر سباق التعاقد مع فلوريان فيرتز

بات مانشستر يونايتد الطرف الرئيسي في سباق التعاقد مع نجم خط الوسط الصاعد الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن وفقاً لصحيفة "ذا سن" البريطانية.

ويعد صاحب الـ 18 عاماً من أبرز المواهب الشابة في العالم حالياً وقد بزغ نجمه خلال الأشهر الأخيرة ليتم استدعاؤه للمشاركة مع منتخب بلاده الذي شارك معه في 4 مباريات دولية حتى الآن رغم صغر سنه.

وتبلغ قيمة لاعب خط الوسط الشاب حالياً 70 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ورغم سعادة فيرتز في ليفركوزن وعدم ممانعته بالاستمرار معه خلال الفترة القادمة، إلا أن مواطنه رالف رانغنيك مدرب فريق الشياطين الحمر يريد جلبه إلى ملعب أولد ترافورد.

ويرتبط الألماني بعقدٍ مع فريقه الحالي يمتد حتى صيف عام 2026 وقد شارك معه في 68 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 17 هدفاً، كما صنع 19 هدف آخر.