مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 2-2 في الدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر يونايتد مع مستضيفه أستون فيلا بهدفين لكلٍ منهما في المباراة التي جرت على ملعب فيلا بارك ضمن المرحلة الـ 22 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميير ليغ).

تقدم الشياطين الحمر في الدقيقة السابعة بهدفٍ سجله البرتغالي برونو فيرنانديش.

وفي الشوط الثاني وبعد مرور 22 دقيقة تحديداً على بدايته، عزز فيرنانديش من تقدم الضيوف بهدفٍ ثانٍ.

لكن صاحب الضيافة قلص الفارق في الدقيقة 77 عبر جايكوب رامزي، قبل أن يدرك فيليبي كوتينيو التعادل لفريقه الجديد بعد 4 دقائق.

مانشستر يونايتد في المركز السابع

بهذه النتيجة، رفع يونايتد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السابع، كما رفع أستون فيلا رصيده بدوره إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.