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مانشستر يونايتد يتعادل مع ساوثهامبتون

منشور 22 آب / أغسطس 2021 - 04:25
سانشو يشارك للمرة الأولى مع يونايتد (المصدر: حساب مانشستر يونايتد الرسمي على تويتر)
سانشو يشارك للمرة الأولى مع يونايتد (المصدر: حساب مانشستر يونايتد الرسمي على تويتر)

تعادل مانشستر يونايتد مع مستضيفه ساوثهامبتون بهدفٍ لمثله على ملعب ساينت ميريز ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم القديسون في الدقيقة الـ 30 بهدفٍ سجله لاعب وسط الشياطين الحمر فريد بالخطأ في مرمى فريقه.

وعادل الضيوف عن طريق النجم الشاب مايسون غرينوود في الدقيقة 55.

وزج المدير الفني النرويجي أولي غونار سولشاير بتعاقد مان يونايتد الجديد الدولي الإنجليزي جايدون سانشو في الدقيقة 59 بدلاً من الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال.

بهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، كما رفع ساوثهامبتون رصيده بدوره إلى نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.

يذكر أن رافاييل فاران مدافع الشياطين الحمر لم يشارك في المباراة رغم استدعائه ضمن القائمة الرسمية للفريق.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدجايدون سانشوساوثهامبتونفريدمايسون غرينوود

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