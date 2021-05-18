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مانشستر يونايتد يتعادل مع فولهام

منشور 18 أيّار / مايو 2021 - 08:29
كافاني يسجل لكن يونايتد يتعادل
كافاني يسجل لكن يونايتد يتعادل

واصل مانشستر يونايتد ترنحه في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسقط في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه فولهام على ملعب أولد ترافورد ضمن المرحلة 37 قبل الأخيرة.

تقدم يونايتد بهدف سجله إيدينسون كافاني في الدقيقة 15، وعادل فولهام عن طريق جو برايان في الدقيقة 76.

ورفع يونايتد رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، كما رفع فولهام رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر علماً بأنه كان قد هبط من الدوري الممتاز قبل هذه المرحلة.

وهذه هي المباراة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي التي يفشل فيها مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز حيث خسر في آخر مباراتين أمام ليستر سيتي وليفربول 1-2 و2-4 على الترتيب.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدفولهامالدوري الإنجليزيإيدينسون كافاني

Via SyndiGate.info


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