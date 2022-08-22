مانشستر يونايتد يتغلب على ليفربول 2-1 في قمة الدوري الإنجليزي

حقق مانشستر يونايتد فوزاً صعباً ومستحقاً على ضيفه ليفربول في مواجهة قمة المرحلة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي جمعتهما اليوم الاثنين على أرضية ملعب أولد ترافورد.

وقدم فريق الشياطين الحمر أداءً قوياً مكنه من التغلب على ضيفه العنيد رغم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التشكيلة الأساسية.

وفي ظل ابتعاد القائد هاري ماغواير عن يونايتد بداعي الإيقاف، بدا دفاع الفريق متماسكاً أكثر بتواجد الفرنسي رافاييل فاران والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

في المقابل، عانى الضيوف من غيابات مهمة أبرزها للمهاجم الأوروغوياني داروين نونيز الموقوف، وللاعب خط الوسط الإسباني تياغو آلكانتارا المصاب.

تقدم أصحاب الأرض بهدف ذكي ومميز سجله جايدون سانشو بعد مخادعة جيمس ميلنر والحارس البرازلي أليسون بيكر وذلك في الدقيقة 16.

ومع بداية الشوط الثاني ومن هجمة سريعة بعد 8 دقائق من ركلة البداية، سدد ماركوس راشفورد بحرفنة على يمين أليسون معلناً عن مضاعفة النتيجة للشياطين الحمر.

حاول الريدز بعدها العودة في اللقاء وتمكنوا من تقليص الفارق عبر النجم المصري محمد صلاح برأسية ذكية في الدقيقة 82.

وزج المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ برونالدو خلال الدقائق الأخيرة لكن دون تغيير في النتيجة.

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بهذا الفوز الثمين، رفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط نقلته إلى المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

فيما تجمد رصيد ليفربول عند نقطتين ليتراجع بدوره إلى المركز السادس عشر في بداية متواضعة وسيئة من تعادلين وخسارة.