مانشستر يونايتد يتفوق على برينتفورد بهدف راشفورد

البوابة - فاز مانشستر يونايتد على ضيفه برينتفورد بنتيجة 1-0 ليلة الأربعاء في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب أولد ترافورد.

يدين فريق الشياطين الحمر بهذا الانتصار لنجم هجومه ماركوس راشفورد الذي سجل هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 27.

وفي لقاء مؤجل من الجولة السابعة، سحق نيوكاسل يونايتد مستضيفه ويست هام يونايتد بنتيجة 5-1 على ملعب لندن الأولمبي.

مانشستر يونايتد يعزز تواجده في المركز الثالث

بهذه النتيجة، رفع مان يونايتد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط بالذات عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع، وبقي رصيد ويست هام 27 نقطة في المركز الخامس عشر.