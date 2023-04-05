  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. مانشستر يونايتد يتفوق على برينتفورد بهدف راشفورد

مانشستر يونايتد يتفوق على برينتفورد بهدف راشفورد

تاريخ النشر: 05 نيسان / أبريل 2023 - 08:59
مانشستر يونايتد يواصل حصد النقاط (المصدر: أ ف ب)
مانشستر يونايتد يواصل حصد النقاط (المصدر: أ ف ب)

البوابة - فاز مانشستر يونايتد على ضيفه برينتفورد بنتيجة 1-0 ليلة الأربعاء في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على أرضية ملعب أولد ترافورد.

يدين فريق الشياطين الحمر بهذا الانتصار لنجم هجومه ماركوس راشفورد الذي سجل هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 27.

وفي لقاء مؤجل من الجولة السابعة، سحق نيوكاسل يونايتد مستضيفه ويست هام يونايتد بنتيجة 5-1 على ملعب لندن الأولمبي.

مانشستر يونايتد يعزز تواجده في المركز الثالث

بهذه النتيجة، رفع مان يونايتد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط بالذات عن نيوكاسل صاحب المركز الرابع.

فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 43 نقطة في المركز التاسع، وبقي رصيد ويست هام 27 نقطة في المركز الخامس عشر.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدبرينتفوردالدوري الإنجليزينيوكاسل يونايتدويست هام يونايتدماركوس راشفورد

© 2000 - 2023 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...