  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. مانشستر يونايتد يتفوق على سوسييداد ويتأهل ثانياً عن مجموعته

مانشستر يونايتد يتفوق على سوسييداد ويتأهل ثانياً عن مجموعته

منشور 03 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 07:47
غارناتشو يقود مانشستر يونايتد للفوز (المصدر: أ ف ب)
غارناتشو يقود مانشستر يونايتد للفوز (المصدر: أ ف ب)

تغلب مانشستر يونايتد الإنجليزي على مستضيفه ريال سوسييداد الإسباني بهدفٍ وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس على أرضية ملعب آنويتا لحساب المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ويدين فريق الشياطين الحمر بهذا الانتصار للشاب الأرجنتيني الإسباني الصاعد أليخاندرو غارناتشو (18 عاماً) الذي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 17 بصناعة من زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد ثانياً رغم الانتصار

رفع يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني بعد نهاية دور المجموعات بنفس رصيد المتصدر سوسييداد والذي تفوق عليه بفارق الأهداف.

وتأهل الفريقان إلى الدور الثاني من بطولة اليوروبا ليغ.

علماً بأن الفريق الإسباني هزم نظيره الإنجليزي في لقاء الذهاب بالنتيجة ذاتها.

كلمات دالة:مانشستر يونايتدالدوري الأوروبيريال سوسييدادأليخاندرو غارناتشوكريستيانو رونالدو

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...