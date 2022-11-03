مانشستر يونايتد يتفوق على سوسييداد ويتأهل ثانياً عن مجموعته

تغلب مانشستر يونايتد الإنجليزي على مستضيفه ريال سوسييداد الإسباني بهدفٍ وحيد في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس على أرضية ملعب آنويتا لحساب المجموعة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).

ويدين فريق الشياطين الحمر بهذا الانتصار للشاب الأرجنتيني الإسباني الصاعد أليخاندرو غارناتشو (18 عاماً) الذي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 17 بصناعة من زميله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

مانشستر يونايتد ثانياً رغم الانتصار

رفع يونايتد رصيده بهذا الفوز إلى 15 نقطة ليحتل المركز الثاني بعد نهاية دور المجموعات بنفس رصيد المتصدر سوسييداد والذي تفوق عليه بفارق الأهداف.

وتأهل الفريقان إلى الدور الثاني من بطولة اليوروبا ليغ.

علماً بأن الفريق الإسباني هزم نظيره الإنجليزي في لقاء الذهاب بالنتيجة ذاتها.