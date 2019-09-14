مانشستر يونايتد يتفوق على ليستر سيتي

حقق مانشستر يونايتد انتصارًا هامًا على حساب ضيفه ليستر سيتي بهدف مقابل لا شيء ليستعيد سكة الانتصارات التي قد افتقدها مع الجولة الأولى.

وحل ليستر سيتي ضيفًا ثقيلًاعلى ملعب أولدترافورد من أجل مواجهة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبدأت المباراة بشكل ساخن حيث بحث كلا الفريقين عن تسجيل الهدف الأول، في وقت سعى فيه مانشستر يونايتد إلى العودة إلى الفوز، وبحث فيه ليستر سيتي عن استغلال توتر حالة الشياطين الحمر.

وفي الدقيقة الثامنة، حصل مانشستر يونايتد على ركلة جزاء، في لقطة تكررت كثيرًا خلال الموسم الحالي، ولكنها كانت تتحول إلى لعنة حينما تضيع.

هذه المرة نجح ماركوس راشفورد في كسر لعنة ركلات الجزاء تلك وسجل الهدف الأول لصالح الشياطين الحمر بعد مرور 8 دقائق فقط من عمر شوط المباراة الأول.

ولم يشهد الشوط الأول أي أحداث أخرى تذكر سوى بعض المحاولات المتواضعة من هنا وهناك دون تهديد حقيقي للمرمى ودون تسجيل أي أهداف أخرى.

وعلى ذلك انتهى شوط المباراة الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء، في شوط أول مر بشكل متوسط على مستوى الأداء.

في الشوط الثاني لم تحتلف الأمور كثيرًا، ومر بين محاولات مانشستر يونايتد من أجل تأمين فوزه، ومحاولات ليستر سيتي من أجل خطف هدف التعادل.

وعلى ذلك، انتهت المباراة بانتصار هام لمانشستر يونايتد بهدف مقابل لا شيء، ليصحح أوضاعه بعد النتائج السلبية التي حققها في الأسابيع الأخيرة.