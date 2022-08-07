مانشستر يونايتد يتلقى خسارته الرسمية الأولى تحت إشراف تين هاغ

سقط مانشستر يونايتد على أرضه في التحدي الرسمي الأول تحت إشراف المدير الفني الجديد الهولندي إيريك تين هاغ بخسارته أمام برايتون بهدف لاثنين ضمن المرحلة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأبقى مدرب أياكس السابق النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو على دكة البدلاء في ملعب أولد ترافورد ولم يشركه أساسياً عقب توتر في العلاقة بينهما نظراً لرغبة الهداف المخضرم في الرحيل.

لكن صاحب الـ 37 عاماً شارك في الدقيقة 53 من زمن اللقاء بديلاً للبرازيلي فريد.

وجاء هدفا الفريق الضيف عن طريق باسكال غروس في الدقيقتين 30 و 39.

أما هدف الشياطين الحمر الوحيد فسجله أليكسيس ماك آليستر في الدقيقة 68 بالخطأ في مرمى فريقه.

مانشستر يونايتد يبقى دون نقاط

ورفع برايتون رصيده بهذا الانتصار الثمين إلى 3 نقاط، فيما بقي رصيد يونايتد خالياً من النقاط بعد نهاية المرحلة الأولى.