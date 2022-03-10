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مانشستر يونايتد يتلهف لضم ليفاندوفسكي

منشور 10 آذار / مارس 2022 - 10:58
روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

يتحرق مانشستر يونايتد للحصول على خدمات النجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي بحال توتر علاقته مع بايرن ميونيخ فيما يخص تمديد عقده.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النادي البافاري لم يعقد مع الهداف البالغ من العمر 33 عاماً أي اجتماع لمناقشة تجديد عقده.

ويتألق مهاجم بوروسيا دورتموند السابق هذا الموسم وقد سجل ثلاثية (هاتريك) لبايرن في المباراة التي اكتسح فيها غريمه ريد بول سالزبورغ النمساوي بنتيجة 7-1.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع النادي البافاري في صيف عام 2023.

وينتظر المهاجم المخضرم تحرك الإدارة من أجل بدء المفاوضات، إلا أن أي تأخر بحلول الصيف قد يدفعه للتفكير بخيارات أخرى ومنها الرحيل عن ملعب آليانز آرينا.

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي
كلمات دالة:روبرت ليفاندوفسكيبايرن ميونيخ

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