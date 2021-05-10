مانشستر يونايتد يتمسك بكافاني

أغرى مانشستر يونايتد مهاجمه إيدينسون كافاني بزيادة راتبه لإقناعه بالبقاء موسماً آخر، وفقاً لصحيفة “ذا سن” البريطانية.

وأكد الدولي السابق رغبته في العودة إلى أميركا الجنوبية للبقاء إلى جانب عائلته بعد انتهاء عقده في فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن المستويات التي قدمها أجبرت الشياطين الحمر على إغرائه من أجل الاستمرار لموسم آخر.

وعلى الرغم من أن العقد الذي وقع بين الطرفين يتضمن خيار التجديد لمدة 12 شهراً أخرى إلا أن شرط تفعيله يكون بموافقة الأوروغوياني أيضاً.

ويتقاضى صاحب الـ 34 عاماً حالياً 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وإذا وافق على العقد الجديد سيرتفع أجره إلى 250 ألفاً وهو ما يجعله ضمن الفئة الثانية من قائمة الرواتب في الفريق.

وانضم كافاني إلى مانشستر يونايتد لاعباً حراً بعد أن أنهى عقده مع باريس سان جيرمان بالتراضي، ووافق وقتها على تخفيض الراتب الذي كان يتاقضاه بنسبة 35 في المئة.

ويحظى كافاني بقبول كبير من المدرب أولي غونار سولشاير لشخصيته القيادية داخل الملعب ومحافظته على لياقته البدنية، إضافة إلى استفادة اللاعبين من خبرته الطويلة.