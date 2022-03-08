مانشستر يونايتد يتواصل مع ريتشارليسون تحسباً لرحيل رونالدو

وسط الأحاديث التي أشارت إلى إمكانية رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد خلال الصيف القادم، ادعى موقت "كوت أوفسايد" أن النادي تواصل مع البرازيلي ريتشارليسون مهاجم إيفرتون.

وأدى غياب الهداف المخضرم البالغ من العمر 37 عاماً عن يونايتد في مباراة ديربي مانشستر أمام الغريم سيتي يوم الأحد الماضي لإثارة الشكوك حول مستقبله في أولد ترافورد.

ورغم أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات ابتعد عن اللقاء بداعي إصابة في الحوض وفقاً للمدرب الألماني رالف رانغنيك، إلا أن وسائل الإعلام شككت في هذه الرواية.

وبدلاً من حضور الديربي، سافر رونالدو إلى البرتغال في تصرف يعتقد أن هدفه التفكير في مستقبله.

وتشير التقارير إلى أن نجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق بات يريد مغادرة مانشستر يونايتد وأنه وضع عينه على انتقال إلى باريس سان جيرمان، علماً بأن عقده الحالي يمتد حتى صيف العام القادم.

وجراء هذه التطورات، بدأت إدارة الشياطين الحمر بالتحرك وكشف كوت أوفسايد أن مسؤولي النادي تواصلوا مع ممثلي ريتشارليسون صاحب الـ 24 عاماً تحسباً لأي طارىء.