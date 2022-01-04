مانشستر يونايتد يتواصل مع فرانك كيسي

كشفت تقارير إيطالية عن اهتمام مانشستر يونايتد بالنجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي لاعب خط وسط أي سي ميلان.

وينتهي عقد صاحب الـ 25 مع الروسونيري مع نهاية الموسم الجاري، وقد تفادى اللاعب حتى الآن مفاوضات التمديد ليصبح رحيله مجاناً خلال الصيف وارداً.

ولا يريد النادي الإيطالي خسارة اللاعب ويفضل بقاءه لما بعد الموسم الجاري، إلا أنه قد يضطر لبيعه حتى لا يرحل دون مقابل.

وقالت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن يونايتد تواصل مع كيسي الذي يعتبر بديلاً مناسباً لبول بوغبا الذي سيرحل على ما يبدو عن فريق الشياطين الحمر أيضاً خلال الصيف.

ويرغب النادي الإنجليزي في ضم الإيفواري مجاناً بعد انتهاء الموسم على أن يقدم له راتباً ضخماً يجذبه إلى ملعب أولد ترافورد.

وبحال مغادرة اللاعب خلال الأيام القادمة، سيحاول ميلان التعاقد مع ريناتو سانشيز نجم خط وسط ليل المطلوب من قبل آرسنال وعدة أندية أخرى.