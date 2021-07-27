مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد حول صفقة فاران

أعلن مانشستر يونايتد عن توصله لاتفاق رسمي مع ريال مدريد حول صفقة ضم المدافع الفرنسي رافاييل فاران.

وكشفت تقارير أن الطرفين اتفقا على قيمة الصفقة التي ستصل إلى 42 مليون جنيه استرليني مع الإضافات، وأن اللاعب البالغ 28 عاماً وافق التوقيع على عقد لأربعة مواسم.

ويتبقى فقط خضوع المدافع للفحص الطبي الروتيني والاتفاق على التفاصيل الشخصية الأخيرة.

وشارك فاران مع ريال مدريد في 350 مباراة خلال قرابة عقد من الزمن، كما ساهم في فوز منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018، وشارك دولياً في 79 لقاء.

ريال مدريد يشكر فاران على ما قدمه

وشكر ريال لاعبه وتمنى له التوفيق في رحلته القادمة خلال بيان رسمي نشره اليوم الثلاثاء.

وسيعتمد المدير الفني أولي غونار سولشاير على الفرنسي في خط دفاع الشياطين الحمر إلى جانب هاري ماغواير.