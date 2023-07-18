مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مع هويلوند مهاجم أتالانتا

توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع الشاب راسموس هويلوند حول البنود الشخصية ويتبقى أمامه الآن التفاهم مع أتالانتا حول قيمة الصفقة.

وأكد الصحفي المعروف فابريزيو رومانو أن الشياطين الحمر باتوا مستعدين للتقدم بعرضٍ رسمي لضم المهاجم الدنماركي بعد توصلهم لاتفاق معه فيما يخص الجوانب الشخصية.

ويطالب أتالانتا بنحو 70 مليون يورو مقابل السماح للاعبه الشاب بالرحيل، وهو مبلغ يسعى يونايتد لتجنب دفعه بعدما عرض لاعباً إضافة لقيمة مالية من أجل تخفيض قيمة الصفقة الكلية.

وتشكل قوانين اللعب المالي النظيف عائقاً جديداً أمام النادي الإنجليزي وإمكانية دفع الشرط الجزائي في عقد هويلوند كونه مطالب ببيع بعض لاعبيه أولاً.

كما أن يونايتد يقترب من حسم صفقة المغربي سفيان أمرابط من فيورنتينا، وهو تعاقد طالب به المدرب الهولندي إيريك تين هاغ في الآونة الأخيرة.

يذكر أن عقد هويلوند مع أتالانتا يمتد حتى صيف عام 2027.