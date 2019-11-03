مانشستر يونايتد يحاول إرجاع إبراهيموفيتش

أفادت تقارير بريطانية وإيطالية عن رغبة مانشستر يونايتد بإعادة زلاتان إبراهيموفيتش لصفوفه مجدداً في يناير.

ألمح "إبرا" مؤخراً للرحيل عن لوس أنجيليس غالاكسي نهاية عقده الحالي في 31 ديسمبر القادم، ورحب بفكرة العودة مجدداً للدوري الإيطالي.

وقال موقع "توتوميركاتوويب" وعدد من الصحف البريطانية أن مانشستر يونايتد بدأ الاتصالات مع إبراهيموفيتش ووكلائه من أجل إعادته لصفوفه.

وتحدث أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر، قبل عدة أسابيع عن الاحتمالية، ومزح قائلاً أنه إذا أراد إبراهيموفيتش العودة فيمكنه أن يهاتفه.

ولعب السويدي مع يونايتد في الفترة من 2016 إلى 2018، وسجل 17 هدفاً في 33 مباراة.

وارتبط يونايتد بالتعاقد مع ماريو ماندجوكيتش في انتقالات يناير من يوفنتوس من أجل تعزيز خط هجومه.

يذكر أن بولونيا يعد آخر المهتمين بإبراهيموفيتش، ويبدو أن النجم السويدي يدرس الانتقال إلى صفوفه في عقد يمتد لـ 18 شهراً.