مانشستر يونايتد يحاول خطف جواو فيليكس

وجه مانشستر يونايتد أنظاره صوب النجم الدولي البرتغالي جواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأربعاء.

وتواجد ممثلو النادي الإنجليزي في مدريد مساء أمس الثلاثاء لمناقشة صفقة محتملة مع إدارة الروخيبلانكوس حول نجم بنفيكا السابق.

هل سيتخلى أتلتيكو مدريد عن جواو فيليكس هذا الصيف؟

لكن النادي الإسباني أعلم الإنجليز أنه لا نية لديه ببيع صاحب الـ 22 عاماً الذي ما زال عقده الحالي يمتد حتى صيف عام 2026.

وخلال موسم 2021-2022، سجل اللاعب 10 أهداف خلال 35 مباراة مع أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات، وهو نفس ما سجله الموسم قبل الماضي.

وتألق البرتغالي بصورة لافتة خلال مباراة أتلتيكو الافتتاحية في الدوري الإسباني أمام خيتافي.