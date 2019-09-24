مانشستر يونايتد يحتاج إبراهيموفيتش

كثرت الأقاويل في الفترة الأخيرة حول احتمالية عودة النجم زلاتان إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعاني الشياطين الحمر من أزمة هجومية بعد رحيل الثنائي أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو إلى إنتر دون تعويضهما بأي لاعب.

ومع الإصابات واقتصار عناصر الهجوم على أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد وجيسي لينغارد، يحتاج مانشستر يونايتد إلى مهاجم قادر على تسجيل الأهداف وترجمة الفرص.

مؤخراً، تم طرح اسم إبراهيموفيتش من أكثر من صحفي ومصدر موثوق، كما طالب به عدد من اللاعبين القدامى.

وقال كلايتون بلاكمور أن انضمام إبراهيموفيتش إلى يونايتد في حال حدث بالفعل كما تتنبأ بعض المصادر سيكون إضافة رائعة مرة أخرى، إذ سيتعاقد النادي مع أفضل لاعب داخل منطقة الجزاء في العالم حسب رأيه.

في الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك الكثير من مهاجمي الصندوق المتوفرين لمانشستر يونايتد من أجل الاختيار، الأمر الذي يعزز من فرضية عودة المهاجم السويدي الذي يلعب للوس أنجيليس غالاكسي.

يذكر أن إبراهيموفيتش غادر الشياطين الحمر صوب الولايات المتحدة الأميركية في شتاء عام 2018 بعدما أفقدته الإصابة كثيراً من مستواه حينها.