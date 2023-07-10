مانشستر يونايتد يحدد السعر المطلوب للتخلي عن هاري ماغواير

أوضحت التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية أن نادي مانشستر يونايتد كشف عن السعر المطلوب مقابل التخلي عن المدافع الإنجليزي هاري ماغواير خلال الميركاتو الصيفي.

ولم يكن ماغواير موفقًا في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ الذي فضل الاعتماد على أسماء أخرى في قلب الدفاع وهم الفرنسي رافاييل فاران، والأرجنتيني ليساندرو مارتينيز.

مانشستر يونايتد يكشف عن سعر هاري ماغواير للأندية المهتمة بخدماته

خاض هاري ماغواير 31 مباراة مع الشياطين الحمر الموسم الماضي في كافة المسابقات، وكان أساسيًا لمدة 90 دقيقة فقط في 16 مباراة، ولم يتمكن من إثبات نفسه في عديد المناسبات، حتى وصلت الأمور إلى تجريده من شارة القيادة في نهاية المطاف.

ووفقًا لـ"Manchester Evening News"، فإن آخر تحديث حول وضع ماغواير مع اليونايتد وعقب تجريده من شارة الكابتن هو أن النادي الإنجليزي حدد سعر بيع اللاعب بمبلغ وقدره 50 مليون جنيه إسترليني.

وفي حال انتقل ماغواير بهذا السعر إلى أحد الأندية المهتمة به هذا الصيف مثل توتنهام ووست هام، فإن ذلك سيعني أن يونايتد سيخسر نحو 30 مليون جنيه إسترليني بعد أن ضمه في عام 2019 من ليستر سيتي في صفقة قياسية بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني أصبح خلالها أغلى مدافع في العالم.